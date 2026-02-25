https://news.day.az/azerinews/1818344.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocalı rayonunun Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
