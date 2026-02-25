https://news.day.az/azerinews/1818382.html İran Azərbaycanla dəhlizlər çərçivəsində yükdaşımaları artırmaq niyyətindədir - Pezeşkian İran Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistanla dəhlizlər çərçivəsində dəmiryol və avtomobil yolu ilə yükdaşımaları artırmaq niyyətindədir. Day.Az-ın məlumatına görə, bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkian bu gün ölkənin şimalında yerləşən Mazandaran vilayətində iş adamları və investorlarla görüşdə deyib.
