https://news.day.az/azerinews/1818391.html Salyanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib Salyanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, Salyan Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı idarə etdiyi "VAZ" markalı nəqliyyat vasitəsilə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və digər sürücülərə təhlükə yaradan A.Rəhimov saxlanılıb.
Salyanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib
Salyanda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, Salyan Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı idarə etdiyi "VAZ" markalı nəqliyyat vasitəsilə yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və digər sürücülərə təhlükə yaradan A.Rəhimov saxlanılıb.
Belə ki, sürücü barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb və toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib.
Məhkəmənin qərarı ilə A.Rəhimov sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре