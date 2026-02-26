"Qarabağ" – "Sabah" oyununun hakimləri müəyyənləşdi

Misli Premyer Liqasında XXII turun təyinatları açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Turun mərkəzi görüşü olan "Qarabağ" - "Sabah" matçını Tural Qurbanov idarə edəcək.

Misli Premyer Liqası

XXII tur

27 fevral

14:30. "Kəpəz" - "Sumqayıt"

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev

VAR: Rəvan Həmzəzadə

AVAR: Şirmamed Mamedov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

Yevlax şəhər stadionu

18:00. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə"

Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, İslam Məmmədov

VAR: Əliyar Ağayev

AVAR: Teymur Teymurov

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev

"Liv Bona Dea Arena"

28 fevral

14:30. "Şamaxı" - "Neftçi"

Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Kərim Zeynalov, İnqilab Məmmədov

VAR: Cavid Cəlilov

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

Şamaxı şəhər stadionu

17:00. "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Mirnihat Seyidov, Rövşən Rəcəbov

VAR: Vüqar Həsənli

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

Qəbələ şəhər stadionu

1 mart

16:30. "Turan Tovuz" - "İmişli"

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Namiq Hüseynov, Rəhman İmami, Alik Yunusov

VAR: Əli Əliyev

AVAR: Elvin Bayramov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev

"Azersun Arena"

19:00. "Qarabağ" - "Sabah"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Əkbər Əhmədov

VAR: Elçin Məsiyev

AVAR: Müslüm Əliyev

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu