İsrail Müdafiə Qüvvələri Livanın cənubundakı əməliyyatların görüntüsünü yayıb

Yaxın Şərqdə eskalasiyaların davam etdiyi bir vaxtda İsrail ordusu Livanın cənubunda bir neçə Hizbullah döyüşçüsünü zərərsizləşdirib.

Day.Az İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyatın görüntüləri İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi "X" səhifəsində dərc olunub.

Məlumata görə, ötən gün 7-ci zirehli briqadanın qoşunları Hizbulllaha aid olduğu deyilən silah-sursat anbarını məhv edib. Ərazidə gizlənmiş döyüşçülər bir müddət sonra qaçmağa çalışarkən hava zərbələri nəticəsində öldürülüblər.

 

Qolani briqadasının qüvvələri isə əməliyyat zonasına yaxınlaşan RPQ qumbaraatanı və avtomatla silahlanmış döyüşçünü zərərsizləşdiriblər.