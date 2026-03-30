ABŞ klubu "Mançester Yunayted"in futbolçusu ilə danışıqlara başladı
"Mançester Yunayted"in futbolçusu Kazemiro karyerasını "İnter Mayami"də davam etdirməyə yaxındır.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, braziliyalı oyunçu özü də MLS-də oynamaq niyyətindədir.
Amerika klubu artıq 34 yaşlı futbolçunun nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb. Müqavilənin maliyyə şərtləri əsas amil ola bilər. Braziliyalı futbolçuya Avropa və Səudiyyə Ərəbistanı klublarından da təkliflər var.
Kazemironun "Mançester Yunayted"lə müqavilə müddəti 2026-cı il iyunun 30-na qədərdir.
