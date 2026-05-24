Türkiyədə 4,9 bal gücündə zəlzələ olub

Türkiyənin Adana şəhərinin Saimbəyli rayonunda gecə saat 04:26-da 4,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu ölkənin Fövqəladə Halların İdarəedilməsi İdarəsinin veb saytında yerləşdirilən məlumata görə, zəlzələnin episentri Saimbəyli rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələnin 8,6 kilometr dərinlikdə baş verdiyi müəyyən edilib.