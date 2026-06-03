Şüyüd orqanizm üçün faydalıdır – Mütəxəssislər izah edir
Şüyüd yalnız yeməklərə xüsusi dad qatmaqla kifayətlənmir, həm də sağlamlıq üçün faydalı təsirlərə malikdir.
Day.Az xəbər verir ki, o, vitaminlər, minerallar və antioksidantlarla zəngindir, bu da hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa kömək edir. Şüyüd həzm problemlərini yüngülləşdirir və ənənəvi tibbdə qəbizlik və şişkinlik zamanı istifadə olunur.
Tərkibindəki C vitamini, manqan və kalsium orqanizmin normal funksiyasını dəstəkləyir. Şüyüdün gündəlik rasiona daxil edilməsi həm vitamin qəbulunu artırır, həm də yeməklərə fərqli dad qataraq balanslı qidalanmaya töhfə verir. Bu ədviyyat həm xam, həm də bişmiş yeməklərdə, salatlarda, balıq və tərəvəz yeməklərində istifadə oluna bilər.
Ekspertlər vurğulayır ki, şüyüd superqida olmasa da, kiçik miqdarda gündəlik istifadəsi orqanizm üçün əhəmiyyətli faydalar təqdim edir və pəhrizə müxtəliflik qatır.
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