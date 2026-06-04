Brokoli və kələm: Hansı daha faydalıdır?
Brokoli və kələm eyni krustuvalı tərəvəzlər olsa da, qida dəyəri və faydaları fərqlidir.
Day.Az xəbər verir ki, brokoli C və K vitamini, həmçinin zülal və kalsium baxımından daha zəngindir, göz sağlamlığını qoruyan antioksidantlar - lutein və zeaksantin - ehtiva edir.
Kələm isə daha az karbohidrat və kaloriyə malikdir, buna görə də aşağıkarbohidratlı pəhrizlərdə tez-tez istifadə olunur.
Hər iki tərəvəzdə olan glukozinolatlar həzm zamanı aktiv birləşmələrə çevrilir, iltihabla mübarizə aparır və ümumi sağlamlığı dəstəkləyir. Tədqiqatlar göstərir ki, krustuvalı tərəvəzlərin müntəzəm qəbulu xroniki xəstəliklərin, o cümlədən diabet və ürək-damar xəstəliklərinin riskini azalda bilər.
Gündəlik tərəvəz ehtiyacını qarşılamaq üçün yetkin şəxslər təxminən 400-500 qram tərəvəz istehlak etməlidir. Brokoli və kələmi həm xam, həm də bişmiş formada, porsiya olaraq təxminən 100 qram xam və ya 80 qram bişmiş şəkildə qəbul etmək mümkündür. Ən yaxşı yanaşma isə hər iki tərəvəzi növbəli və balanslı şəkildə yeməkdir.
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