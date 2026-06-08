Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə yeni müşavir təyin edildi

Şamil Əzizov ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə yeni müşavir təyin olunub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.