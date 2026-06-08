https://news.day.az/azerinews/1840075.html Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə yeni müşavir təyin edildi Şamil Əzizov ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə yeni müşavir təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə yeni müşavir təyin edildi
Şamil Əzizov ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə yeni müşavir təyin olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
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