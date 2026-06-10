Hər gün çay içmək orqanizmə necə təsir edir?
Mütəxəssislərin fikrincə, çayın müntəzəm istifadəsi bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyə, maddələr mübadiləsini yaxşılaşdıra və əhval-ruhiyyəyə müsbət təsir göstərə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, çayın tərkibində olan polifenollar faydalı bağırsaq bakteriyalarının artmasına kömək edir, zərərli bakteriyaların çoxalmasını isə məhdudlaşdırır.
Bu da sağlam mikrobiomun formalaşmasına şərait yaradır.
Yaşıl, qara və ulun çayları maddələr mübadiləsini dəstəkləyən birləşmələrlə zəngindir. Xüsusilə yaşıl çayın tərkibindəki katexinlər və EGCG adlı antioksidantlar yağların parçalanmasına kömək edə bilər. Qara çayda olan teaflavin və tearubiginlər isə bədəndə, xüsusən də qarın boşluğunda toplanan yağların azalmasına dəstək verə bilər.
Bundan əlavə, çayın tərkibindəki kofein və L-teanin diqqəti artırmağa, sakitlik hissini gücləndirməyə və əhvalı yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər. Lakin həddindən artıq çay istehlakı bəzi insanlarda yuxusuzluq, əsəbilik və dəmirin mənimsənilməsinin zəifləməsi kimi problemlər yarada bilər. Buna görə də mütəxəssislər çayın balanslı qidalanma və sağlam həyat tərzi ilə birlikdə istehlak edilməsini tövsiyə edirlər.
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