Yaxın günlərdə ABŞ ilə memorandum imzalana bilər - İran XİN
ABŞ ilə münaqişənin həlli ilə bağlı memorandumun imzalanması yaxın günlərdə imzalana bilər.
Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai məlumat verib.
"Bunun yaxın günlərdə baş vermə ehtimalı var. Lakin, qarşı tərəfin tərəddüdü səbəbindən bu proseslə bağlı hər hansı bir şərhə ehtiyatla yanaşmalıyıq", - deyə Baqai bildirib.
İyunun 13-də Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif memorandumun növbəti 24 saat ərzində yekunlaşdırılacağını açıqlayıb. O, sənədin elektron şəkildə imzalanacağını bildirib. Pakistan Baş naziri sosial mediada yazıb ki, münaqişənin yekun həlli ilə bağlı danışıqlar gələn həftəyə planlaşdırılır.
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin sözlərinə görə, İran-ABŞ razılaşmasının iki mərhələdə bağlanması planlaşdırılır: birincisi, 14 maddəlik memorandumun imzalanması, ardınca isə münaqişəyə qəti son qoyulması üçün 60 günlük danışıqlar. O əlavə edib ki, ikinci mərhələdə İranın nüvə proqramı və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı müzakirələr planlaşdırılır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре