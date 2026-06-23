https://news.day.az/azerinews/1843408.html Ölkədə 50 cinayətin üstü AÇILDI İyunun 22-də ölkə ərazisində qeydə alınan 50 cinayət və əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Ölkədə 50 cinayətin üstü AÇILDI
İyunun 22-də ölkə ərazisində qeydə alınan 50 cinayət və əvvəlki dövrlərdən bağlı qalmış 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, axtarışda olan ümumilikdə 149 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarılan 111 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Həmçinin narkotiklərlə əlaqəli 16 fakt, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın aşkarlanması və götürülməsi ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb.
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