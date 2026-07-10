https://news.day.az/azerinews/1847057.html Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin məlumatına görə, Ermənistana 14 vaqon propan 5 vaqon gübrə göndəriləcək. Qatar bu gün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınacaq. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin məlumatına görə, Ermənistana 14 vaqon propan 5 vaqon gübrə göndəriləcək.
Qatar bu gün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınacaq.
Xəbər yenilənəcək
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