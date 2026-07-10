Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin məlumatına görə, Ermənistana 14 vaqon propan 5 vaqon gübrə göndəriləcək.

Qatar bu gün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınacaq.

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