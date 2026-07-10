https://news.day.az/azerinews/1847141.html TAP vasitəsilə Avropaya nəql olunan qazın həcmi 60 milyard kubmetrə çatıb Trans-Adriatik Qaz Kəməri (TAP) vasitəsilə nəql olunan qazın həcmi 60 milyard kubmetrə çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TAP AG konsorsiumundan məlumat verilib. "Bir marşrut - iki mühüm göstərici. TAP artıq Avropaya 60 milyard kubmetrdən çox təbii qaz tədarük edib ki, bunun da 50 milyard kubmetri İtaliyaya çatdırılıb.
TAP vasitəsilə Avropaya nəql olunan qazın həcmi 60 milyard kubmetrə çatıb
Trans-Adriatik Qaz Kəməri (TAP) vasitəsilə nəql olunan qazın həcmi 60 milyard kubmetrə çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TAP AG konsorsiumundan məlumat verilib.
"Bir marşrut - iki mühüm göstərici. TAP artıq Avropaya 60 milyard kubmetrdən çox təbii qaz tədarük edib ki, bunun da 50 milyard kubmetri İtaliyaya çatdırılıb. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə və qaz təchizatının şaxələndirilməsinə verdiyimiz davamlı töhfəni əks etdirir", - deyə konsorsiumun məlumatında bildirilir.
Xəbər yenilənir...
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