https://news.day.az/azerinews/1848161.html Çində daşqınlar davam edir - VİDEO Çinin şimal-şərqində daşqınlar davam edir. Bu dəfə təbii fəlakət Liaonin əyalətini vurub. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər Telegram kanalında yayımlanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Çində daşqınlar davam edir - VİDEO
Çinin şimal-şərqində daşqınlar davam edir. Bu dəfə təbii fəlakət Liaonin əyalətini vurub.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər Telegram kanalında yayımlanıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
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