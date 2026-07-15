Çində daşqınlar davam edir

Çinin şimal-şərqində daşqınlar davam edir. Bu dəfə təbii fəlakət Liaonin əyalətini vurub.

Day.Az xəbər verir ki, görüntülər Telegram kanalında yayımlanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik: