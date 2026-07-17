Azərbaycanda neft və qaz hasilatına dair göstəricilər açıqlanıb
Bu ilin yanvar-iyun ayları üzrə operativ məlumatlara əsasən, Azərbaycanda 13,3 milyon ton neft (kondensatla birlikdə) hasil edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Energetika Nazirliyinin məlumatına əsasən, hasilatın 7,9 milyon tonu "Azəri-Çıraq-Günəşli"nin, 1,7 milyon tonu "Şahdəniz"in, 0,3 milyon tonu "Abşeron" yatağının payına düşüb. SOCAR üzrə neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 3,4 milyon ton təşkil edib.
Bu dövrdə 10,5 milyon ton neft (kondensatla birlikdə) ixrac olunub. Bunun 9,5 milyon tonu konsorsiumun, 0,7 milyon tonu SOCAR-ın, 0,3 milyon tonu isə JOCAP-ın payına düşüb.
Qeyd edək ki, bu ilin 6 ayı ərzində xam neft hasilatı orta hesabla gündəlik 61 min ton (449 min barrel), kondensat hasilatı 12 min ton (103 min barrel) təşkil edib. Ümumilikdə neft hasilatı orta hesabla gündəlik 73 min ton (552 min barrel) olub.
Hesabat dövründə neftin emalı 2,9 milyon ton təşkil edib.
2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə 25,4 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib. Hasil edilmiş qazın 7,3 milyard kubmetri "Azəri-Çıraq-Günəşli"nin, 13,7 milyard kubmetri "Şahdəniz"in, 0,8 milyard kubmetri "Abşeron" yatağının, 3,6 milyard kubmetri isə SOCAR-ın payına düşüb.
Bu dövrdə xaricə qaz ixracı 12,7 milyard kubmetr təşkil edib. Bunun 5,9 milyard kubmetri Avropanın, 4,9 milyard kubmetri Türkiyənin (o cümlədən TANAP-la 3 milyard kubmetr), 1,2 milyard kubmetri Gürcüstanın, 0,7 milyard kubmetri isə Suriyayanın payına düşüb.
"Azəri-Çıraq-Günəşli" və "Şahdəniz" yataqları istismara veriləndən cari ilin 1 iyul tarixinədək 679,8 milyon tona yaxın neft (qaz kondensatı ilə birlikdə), 529,6 milyard kubmetr qaz hasil edilib. "Azəri-Çıraq-Günəşli"dən 625,6 milyon ton neft, 251,1 milyard kubmetr qaz, "Şahdəniz"dən isə 54,2 milyon tona yaxın kondensat, 278,5 milyard kubmetr qaz hasil edilib.
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