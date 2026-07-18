https://news.day.az/azerinews/1848894.html Ömər Eldarov dəstəyə görə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür edib Görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov göstərilən diqqət və dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya və Heydər Əliyev Fonduna təşəkkür edib. Bunu Ömər Eldarov Trend-ə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, hazırda səhhəti yaxşılaşıb və müalicəsini ev şəraitində davam etdirir. "Evdəyəm.
Ömər Eldarov dəstəyə görə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür edib
Görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov göstərilən diqqət və dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya və Heydər Əliyev Fonduna təşəkkür edib.
Bunu Ömər Eldarov Trend-ə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, hazırda səhhəti yaxşılaşıb və müalicəsini ev şəraitində davam etdirir.
"Evdəyəm. İndi özümü nisbətən yaxşı hiss edirəm. Bir neçə günə tam sağalacağam. Mənə göstərilən diqqət və yardıma görə çox sağ olsunlar", - deyə Ömər Eldarov qeyd edib.
Qeyd edək ki, 99 yaşlı akademik ötən gün səhhəti ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilib. Müayinələrdən sonra onun evə buraxıldığı və müalicəsini davam etdirdiyi bildirilib.
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