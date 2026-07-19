https://news.day.az/azerinews/1848935.html Bakıda həvəskarlar arasında nərd turniri keçiriləcək Bakıda həvəskar kişilər və qadınlar arasında nərd turniri keçiriləcək. İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının 32-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunacaq. Turnir 24 iyul 2026-cı il saat 11:00-da İçərişəhərdə, "Qız qalası" abidəsinin ətrafındakı açıq məkanda keçiriləcək.
Bakıda həvəskarlar arasında nərd turniri keçiriləcək
Bakıda həvəskar kişilər və qadınlar arasında nərd turniri keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının 32-ci ildönümü münasibətilə təşkil olunacaq.
Turnir 24 iyul 2026-cı il saat 11:00-da İçərişəhərdə, "Qız qalası" abidəsinin ətrafındakı açıq məkanda keçiriləcək.
Qaliblər diplom və medallarla təltif olunacaqlar.
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