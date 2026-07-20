https://news.day.az/azerinews/1849090.html 24 yaşlı gənc dənizdə boğuldu Bakının Sahil qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, 2002-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Elcan Mirzə oğlu Mirzəyev dənizdə boğularaq həyatını itirib. Bildirilib ki, gəncin meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
24 yaşlı gənc dənizdə boğuldu
Bakının Sahil qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, 2002-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Elcan Mirzə oğlu Mirzəyev dənizdə boğularaq həyatını itirib.
Bildirilib ki, gəncin meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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