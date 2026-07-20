https://news.day.az/azerinews/1849091.html Bakıda 42 yaşlı kişinin meyiti hoteldə tapıldı Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində yerləşən hoteldə meyit tapılıb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 18-də baş verib. Hoteldə Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1984-cü il təvəllüdlü İ.İbrahimovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı otaqda tapılıb. Araşdırma aparılır.
Bakıda 42 yaşlı kişinin meyiti hoteldə tapıldı
Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində yerləşən hoteldə meyit tapılıb.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 18-də baş verib.
Hoteldə Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş 1984-cü il təvəllüdlü İ.İbrahimovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı otaqda tapılıb.
Araşdırma aparılır.
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