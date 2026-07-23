https://news.day.az/azerinews/1849760.html 21 yaşlı oğlan suvarma hovuzunda boğuldu Cəlilabad rayon sakini suvarma hovuzunda boğulub. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, rayon sakini olan 2005-ci il təvəllüdlü Kənan Mahmudlu sərinləmək məqsədilə suvarma hovuzuna girib və suda batıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub.
21 yaşlı oğlan suvarma hovuzunda boğuldu
Cəlilabad rayon sakini suvarma hovuzunda boğulub.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, rayon sakini olan 2005-ci il təvəllüdlü Kənan Mahmudlu sərinləmək məqsədilə suvarma hovuzuna girib və suda batıb.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub.
Xilasedicilər tərəfindən aparılan axtarışlar zamanı 21 yaşlı oğlanın meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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