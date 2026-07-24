https://news.day.az/azerinews/1850057.html Dənizdə batan 17 yaşlı Arzu bu il məzun olubmuş - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsi yaxınlığında dənizdə batan 17 yaşlı qızın meyiti tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, dənizdə boğulmuş Arzu Xalidovanın meyiti iyulun 22-si sudan çıxarılıb. Məlum olub ki, mərhum bu il məzun olub. Sözügedən görüntünü təqdim edirik:
Dənizdə batan 17 yaşlı Arzu bu il məzun olubmuş - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsi yaxınlığında dənizdə batan 17 yaşlı qızın meyiti tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, dənizdə boğulmuş Arzu Xalidovanın meyiti iyulun 22-si sudan çıxarılıb.
Məlum olub ki, mərhum bu il məzun olub.
Sözügedən görüntünü təqdim edirik:
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