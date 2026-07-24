https://news.day.az/azerinews/1850072.html Pakistanda terror nəticəsində 14 nəfər ölüb Pakistanın Tank rayonunda nəzarət-buraxılış məntəqəsinə edilən partlayışlı hücum nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 24 nəfər isə yaralanıb. Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölənlər arasında 9 hərbçi, 4 polis əməkdaşı və bir dövlət rəsmisi var. Hadisədən sonra təhlükəsizlik qüvvələri üç silahlını zərərsizləşdirib.
Pakistanda terror nəticəsində 14 nəfər ölüb
Pakistanın Tank rayonunda nəzarət-buraxılış məntəqəsinə edilən partlayışlı hücum nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 24 nəfər isə yaralanıb.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölənlər arasında 9 hərbçi, 4 polis əməkdaşı və bir dövlət rəsmisi var.
Hadisədən sonra təhlükəsizlik qüvvələri üç silahlını zərərsizləşdirib.
Xilasetmə işləri davam edir, hücuma görə məsuliyyəti isə hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.
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