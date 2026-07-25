https://news.day.az/azerinews/1850150.html Venesuelada zəlzələ faciəsi böyüyür: Ölənlərin sayı 5546-ya çatdı Venesuelada baş verən güclü zəlzələlərdə həlak olanların sayı 5 546 nəfərə yüksəlib. Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 16 740 nəfər xəsarət alıb, 17 907 sakin isə yaşayış yerini itirib. Təbii fəlakət yüzlərlə binanın dağılmasına və ciddi zədələnməsinə səbəb olub.
Venesuelada zəlzələ faciəsi böyüyür: Ölənlərin sayı 5546-ya çatdı
Venesuelada baş verən güclü zəlzələlərdə həlak olanların sayı 5 546 nəfərə yüksəlib.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 16 740 nəfər xəsarət alıb, 17 907 sakin isə yaşayış yerini itirib.
Təbii fəlakət yüzlərlə binanın dağılmasına və ciddi zədələnməsinə səbəb olub.
Xilasetmə qrupları minlərlə insanı dağıntılar altından çıxarıb, zərərçəkənlərə tibbi və humanitar yardım göstərilməsi davam edir.
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