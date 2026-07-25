https://news.day.az/azerinews/1850189.html Bilgəhdə bir günə iki nəfər dənizdə boğuldu Bakıda iki nəfər dənizdə boğulub. Day.Az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisələr Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsi ərazisində yerləşən çimərlikdə qeydə alınıb. 25 yaşlı Muradov Gülhüseyn Elşən oğlu və 43 yaşlı Quliyev Taleh Akif oğlu eyni gündə qeyd olunan çimərlikdə boğularaq ölüblər. Araşdırma aparılır.
Bilgəhdə bir günə iki nəfər dənizdə boğuldu
Bakıda iki nəfər dənizdə boğulub.
Day.Az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisələr Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsi ərazisində yerləşən çimərlikdə qeydə alınıb.
25 yaşlı Muradov Gülhüseyn Elşən oğlu və 43 yaşlı Quliyev Taleh Akif oğlu eyni gündə qeyd olunan çimərlikdə boğularaq ölüblər.
Araşdırma aparılır.
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