https://news.day.az/azerinews/1850205.html "Real"ın 100 milyon avroluq təklifi rədd edildi "Real" "Leyptsiq"də çıxış edən Yan Diomandeni transfer etmək istəyir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. La Liqa nəhəngi Fil Dişi Sahili millisinin üzvü üçün 90+10 milyon avroluq təklif göndərib. Almaniya klubu bu təklifi rədd edib. Onlar 19 yaşlı vinger üçün daha çox pul tələb edirlər.
"Real"ın 100 milyon avroluq təklifi rədd edildi
"Real" "Leyptsiq"də çıxış edən Yan Diomandeni transfer etmək istəyir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
La Liqa nəhəngi Fil Dişi Sahili millisinin üzvü üçün 90+10 milyon avroluq təklif göndərib. Almaniya klubu bu təklifi rədd edib. Onlar 19 yaşlı vinger üçün daha çox pul tələb edirlər.
Qeyd edək ki, Yan Diomande 2025/26 mövsümündə "Leyptsiq"in heyətində meydana çıxdığı 36 rəsmi matçda 13 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
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