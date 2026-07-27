https://news.day.az/azerinews/1850531.html Fransanın hərbi zavodları təhlükə altına düşüb Fransanın cənub-qərbində baş verən meşə yanğını Bordodakı hərbi sənaye müəssisələrini ciddi təhlükə altında qoyub. Fransa KİV-nin məlumatına görə, alov Arkaşon körfəzi ətrafını bürüyərək regiondakı Bordo aqlomerasiyasına yaxınlaşır.

Fransanın hərbi zavodları təhlükə altına düşüb

Azərbaycanca, 27 июля 2026 18:55 (UTC +04:00) 302
Fransanın hərbi zavodları təhlükə altına düşüb

Fransanın cənub-qərbində baş verən meşə yanğını Bordodakı hərbi sənaye müəssisələrini ciddi təhlükə altında qoyub.

Fransa KİV-nin məlumatına görə, alov Arkaşon körfəzi ətrafını bürüyərək regiondakı Bordo aqlomerasiyasına yaxınlaşır. Həmin ərazidə Fransanın müdafiə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan müəssisələr, o cümlədən "Safran", "Thales", "Dassault" və "ArianeGroup" şirkətlərinin obyektləri yerləşir.

 

Qeyd olunub ki, "ArianeGroup"un Bordodakı müəssisələri arasında M51 ballistik raketləri üçün yanacaq istehsal edən zavod, "Ariane 6" daşıyıcı raketi üçün mühərrik istehsal edən müəssisə, eləcə də Avropanın raket və silah istehsalçısı MBDA üçün raket mühərrik sistemləri istehsal edən törəmə şirkəti "Roxel France" yer alır.

Fransanın Silahlı Qüvvələr Nazirliyi həmin obyektlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əlavə qüvvə və vasitələr ayırıb.

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