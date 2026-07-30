https://news.day.az/azerinews/1851146.html Azərbaycanda polkovnik vəfat etdi - FOTO Birinci Qarabağ müharibəsi müharibəsi iştirakçısı, ehtiyatda olan polkovnik Balacanov Şahrəddin Məmməd oğlu dünyasını dəyişib. Day.Az bildirir ki, o, 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan Ordusunda xidmət edib. Gəncə şəhər Hərbi Hospitalın rəisi vəzifəsində çalışıb.
Azərbaycanda polkovnik vəfat etdi - FOTO
Birinci Qarabağ müharibəsi müharibəsi iştirakçısı, ehtiyatda olan polkovnik Balacanov Şahrəddin Məmməd oğlu dünyasını dəyişib.
Day.Az bildirir ki, o, 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan Ordusunda xidmət edib. Gəncə şəhər Hərbi Hospitalın rəisi vəzifəsində çalışıb.
Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı olan Ş.Balacanov Vətən müharibəsi başlamazdan əvvəl səhhəti ilə əlaqədar ehtiyata buraxılıb./unikal
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