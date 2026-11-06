https://news.day.az/azerinews/1872666.html SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb - FOTO Noyabrın 6-da SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "Honeywell Technologies" şirkətinin strategiya üzrə prezidenti, qlobal regionlar üzrə prezidenti və baş icraçı direktoru Anant Maheşvari ilə görüşüb.

SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb - FOTO

Azərbaycanca, 6 ноября 2026 23:11 (UTC +04:00) 133
SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb

Noyabrın 6-da SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "Honeywell Technologies" şirkətinin strategiya üzrə prezidenti, qlobal regionlar üzrə prezidenti və baş icraçı direktoru Anant Maheşvari ilə görüşüb.

Görüşdə SOCAR ilə "Honeywell Technologies" arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin davamlı inkişafından məmnunluq ifadə olunub, enerji sektorunun müxtəlif istiqamətləri, o cümlədən rəqəmsal transformasiya, avtomatlaşdırma və dayanıqlılıq sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib.

Söhbət zamanı SOCAR tərəfindən əməliyyatların rəqəmsallaşdırılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib.

Tərəflər sənayenin avtomatlaşdırılması, enerji keçidi, əməliyyat təhlükəsizliyi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Görüşdə SOCAR tarixində ilk dəfə olmaqla, "Honeywell Technologies" ilə SOCAR arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb.

SOCAR-ın ölkədaxili və beynəlxalq aktivlərini əhatə edən yeni yanaşmanı özündə əks etdirən Saziş proqram təminatı və müvafiq texnoloji həllər də daxil olmaqla, məhsul və xidmətlərin gələcək təchizatı üzrə əməkdaşlığın çərçivəsini müəyyən edir.

  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
  • SOCAR və “Honeywell Technologies” arasında Qlobal Çərçivə Sazişi imzalanıb
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