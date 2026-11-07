https://news.day.az/azerinews/1872773.html Diş minasını yenidən bərpa edən gel hazırlandı Nottingem Universitetinin alimləri zədələnmiş diş minasının yenidən formalaşmasına kömək edə biləcək xüsusi gel hazırlayıblar. Day.Az xəbər verir ki, material tüpürcəkdəki kalsium və fosfat minerallarından istifadə edərək diş səthində yeni mineral qatının yaranmasını istiqamətləndirir.
Diş minasını yenidən bərpa edən gel hazırlandı
Nottingem Universitetinin alimləri zədələnmiş diş minasının yenidən formalaşmasına kömək edə biləcək xüsusi gel hazırlayıblar.
Day.Az xəbər verir ki, material tüpürcəkdəki kalsium və fosfat minerallarından istifadə edərək diş səthində yeni mineral qatının yaranmasını istiqamətləndirir.
Laboratoriya sınaqlarında bərpa edilmiş təbəqənin möhkəmliyinin təbii diş minasına yaxın olduğu müəyyən edilib.
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