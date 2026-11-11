https://news.day.az/azerinews/1873515.html Paşinyan Türkiyəyə səfər edib Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan COP31 konfransında iştirak etmək məqsədilə Türkiyəyə səfər edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Paşinyan Türkiyəyə səfər edib
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan COP31 konfransında iştirak etmək məqsədilə Türkiyəyə səfər edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, işgüzar səfər çərçivəsində Türkiyəyə gedən Paşinyanı Antalya hava limanında Türkiyənin mədəniyyət nazirinin müavini Sərdar Çam qarşılayıb.
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