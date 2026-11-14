https://news.day.az/azerinews/1874288.html Azərbaycan millisi Lixtenşteyni səfərdə məğlub etdi - VİDEO UEFA Millətlər Liqasının D Liqasının ikinci qrupunda keçirilən Lixtenşteyn - Azərbaycan qarşılaşması başa çatıb. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma səfərdə rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Azərbaycan millisi Lixtenşteyni səfərdə məğlub etdi - VİDEO
UEFA Millətlər Liqasının D Liqasının ikinci qrupunda keçirilən Lixtenşteyn - Azərbaycan qarşılaşması başa çatıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma səfərdə rəqibini 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
Vadutsdakı "Raynpark" stadionunda keçirilən görüşün yeganə qolunu 26-cı dəqiqədə Mahir Emreli vurub.
Bununla da Azərbaycan millisi qrupdakı xalını səkkizə çatdırmaqla qrupda birinci yeri tutub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре