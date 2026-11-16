Türkiyə Ermənistana yeni reys açdı
"Turkish Airlines" aviaşirkətinin yükdaşıma bölməsi olan "Turkish Cargo" İstanbul-İrəvan-İstanbul marşrutu üzrə ilk müntəzəm yük reysini həyata keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Aroportist" aviasiya portalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, sözügedən ilk aviareys bazar günü baş tutub.
Nəşrin yazdığına göər, yeni marşrutun istifadəyə verilməsində məqsəd Türkiyə ilə Ermənistan arasında yükdaşımaları inkişaf etdirmək, logistikanın səmərəliliyini artırmaq və "Turkish Airlines"ın beynəlxalq daşımalar şəbəkəsini genişləndirməkdir.
Qeyd olunur ki, "Turkish Airlines" mart ayından etibarən İstanbul-İrəvan marşrutu üzrə müntəzəm sərnişin reysləri də həyata keçirir.
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