https://news.day.az/azerinews/1875052.html U-17 millimiz Litva ilə heç-heçə etdi Azərbaycanın U-17 milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin 1-ci raundunda növbəti oyuna çıxıb. Day.Az xəbər verir ki, sözügedən komanda Litva ilə qarşılaşıb. Matç qollu bərabərliklə başa çatıb - 1:1. Azərbaycan millisinin heyətində 65-ci dəqiqədə Rəsul Balakişiyev fərqlənib.
U-17 millimiz Litva ilə heç-heçə etdi
Azərbaycanın U-17 milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin 1-ci raundunda növbəti oyuna çıxıb.
Day.Az xəbər verir ki, sözügedən komanda Litva ilə qarşılaşıb.
Matç qollu bərabərliklə başa çatıb - 1:1. Azərbaycan millisinin heyətində 65-ci dəqiqədə Rəsul Balakişiyev fərqlənib.
U-17 bundan əvvəl Almaniyaya 0:7, Şimali İrlandiyaya isə 0:4 hesabıyla uduzub.
Azərbaycan yığması hazırda qrupda 1 xalla sonuncudur.
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