https://news.day.az/azerinews/1875811.html Badamdarda sürüşmə aktivliyi davam edir Səbail rayonu, Badamdar-20-ci sahədə sürüşmə aktivliyi davam edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi məlumat yayıb.
Badamdarda sürüşmə aktivliyi davam edir
Səbail rayonu, Badamdar-20-ci sahədə sürüşmə aktivliyi davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, mütəxəssislər tərəfindən Səbail rayonu, Badamdar-20-ci sahədə aparılan növbəti monitorinqlər zamanı əvvəl qeydə alınmış nəticələrlə müqayisədə sürüşmə sahəsində çatların bir qədər də genişləndiyi və aktivliyin davam etdiyi müəyyən edilib.
Ərazidə vəziyyətin dinamikası izlənilir.
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