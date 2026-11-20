Ölkəmizdə doğumların sayı azalıb, ölənlərin sayı artıb
2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 64 043 doğulan körpə qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin əhalinin təbii hərəkətinə dair məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, 2025-ci ilin müvafiq dövründə ölkədə 72 210 doğum qeydə alınıb. Beləliklə, doğulanların sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8 167 nəfər azalıb.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 44 919 ölüm halı qeydə alınıb. 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında bu göstərici 44 409 olub. Beləliklə, ölüm halları 510 nəfər artıb.
Nəticədə, 2026-cı ilin ilk doqquz ayında ölkədə təbii artım 19 124 nəfər təşkil edib. Ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm 27 801 nəfər olub. Təbii artım 8 677 nəfər azalıb.
Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən doğum göstəricisi 9,4-dən 8,3-ə düşüb, ölüm göstəricisi isə 5,8 səviyyəsində qalıb.
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