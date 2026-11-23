Azərbaycanda ən çox kartof yığılan rayonlar açıqlanıb
2026-cı ildə Azərbaycanda 864 min 799,5 ton kartof tədarük olunub.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında bildirilib.
Hesabat dövründə ən çox kartof yığımı Şəmkir rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonda 177 min 364,3 ton kartof istehsal edilib.
İlk onluqda ikinci yerdə 129 min 503,4 ton göstərici ilə Tovuz rayonu qərarlaşıb. Cəlilabad rayonunda 107 min 180 ton, Gədəbəydə 100 min 170,6 ton kartof yığılıb.
Kartof istehsalına görə ilk 10-luqda yer alan digər rayonlar aşağıdakılardır:
Şəmkir - 177 364,3 ton
Tovuz - 129 503,4 ton
Cəlilabad - 107 180 ton
Gədəbəy - 100 170,6 ton
Qazax - 53 174 ton
Şərur - 26 502,9 ton
Masallı - 24 780 ton
Sabirabad - 21 170 ton
Qusar - 20 276,3 ton
Zaqatala - 20 018 ton
Beləliklə, ilk dörd rayonun hər birində kartof istehsalı 100 min tonu ötüb.
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