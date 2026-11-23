https://news.day.az/azerinews/1876565.html Tələbələr arasında mübahisə universitetdən kənarda baş verib - Qarabağ Universiteti Qarabağ Universiteti tələbələri arasında baş vermiş mübahisə ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Bu barədə universitetin açıqlamasında bildirilib ki, Qarabağ Universitetinin tələbələri arasında baş verən mübahisə təhsil müəssisəsindən kənarda baş verib.
Tələbələr arasında mübahisə universitetdən kənarda baş verib - Qarabağ Universiteti
Qarabağ Universiteti tələbələri arasında baş vermiş mübahisə ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib.
Bu barədə universitetin açıqlamasında bildirilib ki, Qarabağ Universitetinin tələbələri arasında baş verən mübahisə təhsil müəssisəsindən kənarda baş verib.
"Hadisəyə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq hüquqi qiymət verilib. Sözügedən məsələ ilə əlaqədar heç bir tələbə Qarabağ Universitetindən qovulmayıb".
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