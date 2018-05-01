"Картинная галерея" Day.Az: Красочные городские пейзажи - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Ростанда Покама.

Ростанд Покам - камерунский художник. Родился в 1984 году. Изучал живопись и изобразительное искусство в Институте художественной подготовки Мбальмайо, а затем историю африканского искусства в университете Яунде I.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине