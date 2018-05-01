"Картинная галерея" Day.Az: Красочные городские пейзажи - ФОТО
1 мая 2018 00:46 154
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Ростанда Покама.
Ростанд Покам - камерунский художник. Родился в 1984 году. Изучал живопись и изобразительное искусство в Институте художественной подготовки Мбальмайо, а затем историю африканского искусства в университете Яунде I.
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