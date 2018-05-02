"Картинная галерея" Day.Az: Нидерландский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Сюзетт Хавэ.

Сюзетт Хавэ - нидерландский художник. Родилась в 1971 году, в Нидерландах, где выросла и получила образование, затем она переехала в Лондон, где в настоящее время живет и работает.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине