"Картинная галерея" Day.Az: Нидерландский художник - ФОТО

2 мая 2018 02:02

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Сюзетт Хавэ.

Сюзетт Хавэ - нидерландский художник. Родилась в 1971 году, в Нидерландах, где выросла и получила образование, затем она переехала в Лондон, где в настоящее время живет и работает.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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