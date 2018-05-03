"Картинная галерея" Day.Az: Запретный мир Пьера Тоффолетти - ФОТО

3 мая 2018 01:12

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Пьера Тоффолетти.

Пьер Тоффолетти - итальянский художник. Родился в деревне Торреано, недалеко от Сивидале в Северной Италии, в окружении искусства и старины древнего Рима, в 1957 году. Его страсть к живописи дала о себе знать ещё в раннем детстве. Он черпал вдохновение из плиток и фресок, которые были частью его повседневной жизни.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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