"Картинная галерея" Day.Az: Картины в стиле неокубизм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Алана Боро.

Алан Боро - французский художник, долгие своей карьеры посвятивший фотографии, живописи и кино. Его нынешняя коллекция картин в стиле неокубизм написана под сильным влиянием кубизма начала 20-го века.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине