"Картинная галерея" Day.Az: Картины в стиле неокубизм - ФОТО

4 мая 2018 02:43

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Алана Боро.

Алан Боро - французский художник, долгие своей карьеры посвятивший фотографии, живописи и кино. Его нынешняя коллекция картин в стиле неокубизм написана под сильным влиянием кубизма начала 20-го века.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az