"Картинная галерея" Day.Az: Поп-арт и современный изобразительный язык - ФОТО

6 мая 2018 01:45

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Патриса Донцелья.

Патрис Донцель - французский художник, фотограф и иллюстратор. Родился в 1951 году в Монтелимаре. Учился в "Ecole normale instituteur" в Валенсии, где занимался искусством, фотографией и гончарным ремеслом.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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