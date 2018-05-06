"Картинная галерея" Day.Az: Поп-арт и современный изобразительный язык - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Патриса Донцелья.

Патрис Донцель - французский художник, фотограф и иллюстратор. Родился в 1951 году в Монтелимаре. Учился в "Ecole normale instituteur" в Валенсии, где занимался искусством, фотографией и гончарным ремеслом.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине