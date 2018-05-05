"Картинная галерея" Day.Az: Таинственный воображаемый мир - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Ютао Ге.

Ютао Ге - китайский художник. Родилась в 1974 году в Шеньяне, Китай. Окончила Национальную академию изобразительных искусств Люксюна и Национальную художественную школу Бэйхуна в Китае. С 1999 года Ютао Ге, французский гражданин, живет и работает во Франции.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине