"Картинная галерея" Day.Az: Таинственный воображаемый мир - ФОТО

5 мая 2018 00:37

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Ютао Ге.

Ютао Ге - китайский художник. Родилась в 1974 году в Шеньяне, Китай. Окончила Национальную академию изобразительных искусств Люксюна и Национальную художественную школу Бэйхуна в Китае. С 1999 года Ютао Ге, французский гражданин, живет и работает во Франции.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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