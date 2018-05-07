"Картинная галерея" Day.Az: Фигуративные и портретные картины - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Гитана Вайките.

Гитана Вайките - литовский художник. Родилась и выросла в Литве, но последние 15 лет живет и работает в Лондоне, где изучала изобразительное искусство в университете, который окончила со степенью бакалавра. До этого, в течение долгого времени живопись для Гитаны была всего лишь хобби.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине