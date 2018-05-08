"Картинная галерея" Day.Az: Немецкий художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Георга Диенца.

Георг Диенц - немецкий художник. Родился в 1964 году, в Инсбруке. С 1986 по 1990 год изучал изобразительное искусство в Университете прикладного искусства, Вена, после окончания которой получил диплом по специальности свободная живопись. Также он изучал экспериментальную анимацию с Марией Ласниг, дизайн интерьера, сценографию. Первая выставка состоялась в Fabrik Zurich, Цюрих, в 1991 год.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине