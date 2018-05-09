"Картинная галерея" Day.Az: Хорватский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Марины Сорич.

Марина Сорич - хорватский художник. Родилась в 1987 году, в городе Задар, Хорватия. С самого раннего возраста она интересовалась рисованием и дизайном. Закончила Школу дизайна и прикладного искусства в Задаре с дипломом модельера. Однако, после окончания школы она проявила интерес к фотографии и первоначального (умеренного) успеха добилась как фотограф-самоучка.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине