"Картинная галерея" Day.Az: Хорватский художник - ФОТО
9 мая 2018 01:30 170
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Марины Сорич.
Марина Сорич - хорватский художник. Родилась в 1987 году, в городе Задар, Хорватия. С самого раннего возраста она интересовалась рисованием и дизайном. Закончила Школу дизайна и прикладного искусства в Задаре с дипломом модельера. Однако, после окончания школы она проявила интерес к фотографии и первоначального (умеренного) успеха добилась как фотограф-самоучка.
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