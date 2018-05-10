"Картинная галерея" Day.Az: Японский художник - ФОТО

10 мая 2018 02:12

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Ацуши Охаши.

Ацуши Охаши - японский художник и искусствовед с более чем 30-летним опытом работы в Нью-Йорке и Токио, Япония. Он начал свою карьеру художника в 1982 году как скульптор со своей первой персональной выставки в Токио, со скульптурами, созданными под влиянием концептуального минимализма.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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