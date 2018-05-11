"Картинная галерея" Day.Az: Пейзажи, джаз и горячие женщины - ФОТО

11 мая 2018 02:26

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Оливера Бойссино.

Оливер Бойссино - французский художник. Родился в Экс-ан-Провансе, 21 января 1961 года, рано утром и потому "все еще обожаю созерцать чудеса рассвета". Взаимодействие цветов друг с другом всегда, с самого детства, вызывали у него эмоциональный отклик.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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